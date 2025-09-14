Eisbullen-Ständchen vor ewigem Eishockey-Klassiker

Trainer-Lob für Gesson

Vom Trainer selbst gab’s schon ein saftiges Lob. „Wir sind sehr zufrieden, wie er spielt und sein Tor sorgt für Begeisterung. Er hat gute Chancen, wie alle anderen jungen Spieler auch“, adelte Viveiros seinen Sprössling. Das will der Kanadier auch heute (16.30) wieder tun, wenn sich die Salzburger mit dem KAC den nächsten Hochkaräter vor die Brust nehmen. Wie schon in Bozen müssen sich die Bulls auf ein Duell auf Augenhöhe einstellen. „Das wird die nächste harte Partie“, ist Viveiros, der auf seine alte Liebe treffen wird, überzeugt. „Spiele gegen den KAC sind immer emotional. Mehr auch nicht“, meinte er. Das dürfte es auch vor Spielbeginn werden, wenn feierlich das Meisterbanner gehisst wird.