Heute gegen den KAC

Eisbullen-Ständchen vor ewigem Eishockey-Klassiker

Salzburg: Sport-Nachrichten
14.09.2025 14:17
Hatte gestern Geburtstag: Youngster Adrian Gesson.
Hatte gestern Geburtstag: Youngster Adrian Gesson.(Bild: Tröster Andreas)

Weniger als 48 Stunden nach dem 4:3-Auftaktsieg am Freitag in Bozen stehen die Eisbullen heute (16.30) schon wieder auf dem Eis. Der Meister empfängt mit dem KAC den Vizemeister zur Final-Neuauflage. Gestern gab‘s allerdings schon das erste Ständchen. 

0 Kommentare

Eigentlich hatten die Eisbullen am Freitag gleich doppelten Grund zur Freude. Denn der Meister hatte nach dem 4:3-Sieg in Bozen nicht nur einen erfolgreichen Saisonauftakt zu bejubeln, sondern auch ein Geburtstagskind zu feiern. Adrian Gesson, der die Bulls in der Eiswelle zur zwischenzeitlichen 3:1-Führung schoss, wurde noch auf der Heimfahrt 19 Jahre jung. Kurios: seine Mannschaftskollegen wussten davon nichts, holten das Ständchen am Samstag nach. Der Youngster machte sich mit seinem ersten ICE-Treffer ohnehin das größte Geschenk selbst, wirkte darauf angesprochen schon wie ein alter Hase. „Wichtiger ist, dass wir im ersten Ligaspiel gleich den ersten Sieg geholt haben“, sagte der Stürmer im Anschluss an die Partie. Weitere Tore könnten in den kommenden Partien folgen.

Weil sich der Serienmeister schon seit einigen Wochen mit mittlerweile sieben Ausfällen quält, hat der gebürtige Vorarlberger weitere Minuten auf dem Eis so gut wie fix. Und dennoch ist von Anspannung keine Spur. „Der Trainer sagte, ich soll einfach das System beachten, mein Spiel spielen und die Nerven behalten“, verriet der eigentliche Jungbulle, der sich grundsätzlich als Spielmacher sieht. „Zuerst muss ich eine andere Rolle annehmen, damit ich mich weiterhin beweisen kann“, gibt sich der Linksschütze kämpferisch.

Trainer-Lob für Gesson
Vom Trainer selbst gab’s schon ein saftiges Lob. „Wir sind sehr zufrieden, wie er spielt und sein Tor sorgt für Begeisterung. Er hat gute Chancen, wie alle anderen jungen Spieler auch“, adelte Viveiros seinen Sprössling. Das will der Kanadier auch heute (16.30) wieder tun, wenn sich die Salzburger mit dem KAC den nächsten Hochkaräter vor die Brust nehmen. Wie schon in Bozen müssen sich die Bulls auf ein Duell auf Augenhöhe einstellen. „Das wird die nächste harte Partie“, ist Viveiros, der auf seine alte Liebe treffen wird, überzeugt. „Spiele gegen den KAC sind immer emotional. Mehr auch nicht“, meinte er. Das dürfte es auch vor Spielbeginn werden, wenn feierlich das Meisterbanner gehisst wird.

Mathias Funk
