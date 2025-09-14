Viel Redebedarf bei Salzburg nach Pleite beim WAC

Schon nach 55 Sekunden war der kapitale Fehlstart nach einem Treffer von Markus Pink perfekt. Wie auch in der Folge bei den weiteren WAC-Toren von Alessandro Schöpf (33.) und Angelo Gattermayer (51.) machte die Salzburger Hintermannschaft eine schlechte Figur. „Wenn wir so verteidigen, kannst du hier nichts holen“, betonte Letsch. Nach einer „klasse“ Trainingswoche habe man darüber gesprochen, dass es über den Kampf gehen müsse. „Alle nach hinten mitarbeiten, kompakt sein, das hat aber nicht gepasst“, sagte Salzburgs Coach. Bei vielen Bällen des WAC in den Strafraum habe es „lichterloh gebrannt“.