Ohne Sargdeckel begraben: Was (nicht) erlaubt ist

Ist ein Begräbnis ohne Sargdeckel mit einer Störung der Totenruhe gleichzu-setzen? Die „Krone“ fragte bei Bundesinnungsmeister Martin Dobretsberger aus Linz (OÖ) nach, welche Lehren aus dem Fall am Friedhof St. Nikolaus gezogen wurden. Zur Erinnerung: Wegen Platznot bzw. einer falschen Belegung der Grabstätte musste im Juni dieses Jahres nach der Beisetzung der Sargdeckel entfernt werden, um ein Mindestmaß an Überschüttung von Erde erreichen zu können.