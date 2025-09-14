Vater und Sohn erwecken Kino wieder zum Leben

Betritt man das alte Kino in Krumbach, Bezirk Wiener Neustadt, fühlt man sich sofort in die gute, alte analoge Kinozeit vor 40 Jahren zurückversetzt. Ist es der typische Kinogeruch? Die alten Kinoplakate? Oder die Süßigkeiten am Buffet, die schon auf das kommende Wochenende warten, um laut raschelnd im Kinosaal verzehrt zu werden? Denn dann eröffnet – nach 40 Jahren Pause – wieder das Kino Krumbach seine Pforten. Und es ist fast so – als wäre es nie geschlossen worden.