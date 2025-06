„In den letzten Jahren sind wir erpresst worden“

„Österreich ist in eine echte Rezession geschlittert, die mehr als ein Konjunkturtief ist – sie ist ein Alarmsignal für unseren Standort. Jetzt ist es notwendig, alte Strukturen aufzubrechen, denn die Welt ordnet sich neu. Dafür wollen wir auch ein Mutmacher und Rückenstärker für die Politik sein“, ließ Doris Hummer bei ihrer Rede vor dem Wirtschaftsparlament am 4. Juni im Julius-Raab-Saal der Wirtschaftskammer Oberösterreich in Linz wissen.