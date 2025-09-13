LIVE: Kann Neumayer den Aufstieg fixieren?

LIVE: Pause! Arsenal führt dank Zubimendi-Traumtor
Im Davis-Cup-Duell mit Ungarn steht es derzeit 2:1 für Österreich. Nach der Doppel-Niederlage von Erler/Miedler hat Lukas Neumayer nun die nächste Chance, gegen Zsombor Piros den Aufstieg in die Top 8 zu fixieren. Wir berichten live, siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Der Sieger des Duells ist für das Finalturnier der besten acht Teams von 18. bis 23. November in Bologna qualifiziert.
