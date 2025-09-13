Vorteilswelt
Überfall in Wohnung

Täter: „Ich weiß, wie ich dich zum Reden bringe“

Wien
13.09.2025 13:28
Niedergestoßen, geschlagen und gefesselt: Ein Pensionist musste in Wien Schreckliches über sich ...
Niedergestoßen, geschlagen und gefesselt: Ein Pensionist musste in Wien Schreckliches über sich ergehen lassen (Symbolbild).(Bild: sos)

Schreckliche Momente hat ein 84-Jährige am Freitagvormittag in Wien durchleben müssen. Zwei ihm Unbekannte überfielen den Mann in dessen Wohnung, schlugen und fesselten ihn, ehe sie mit einigen Tausend Euro und der Bankomatkarte des Opfers die Flucht ergriffen. Die Fahndung läuft.

0 Kommentare

Zur Tat kam es zu einer nicht alltäglichen Uhrzeit – nämlich am helllichten Tag am Vormittag gegen 11 Uhr in der Schlossgasse in Margareten. Der Pensionist dürfte den beiden Tätern selbst die Tür geöffnet haben, nach Informationen der „Krone“ drängten sie den Senior sofort zurück in die Wohnung und brachten ihn zu Fall.

Geschlagen und gefesselt
Doch damit nicht genug: Die Unbekannten schlugen ihr wehrloses Opfer und fesselten es danach mit Klebeband. Einer der beiden Männer bedrohte den 84-Jährigen in weitere Folge mit den Worten „Ich weiß, wie ich dich zum Reden bringe“.

Die Täter erbeuteten Bargeld in der Höhe von mehreren Tausend Euro und die Bankomatkarte des 84-Jährigen, ehe sie die Flucht ergriffen. Der Pensionist erlitt bei dem Überfall Verletzungen, u.a. wurde er mit Verdacht auf eine Gehirnerschütterung ins Krankenhaus eingeliefert.

Die Täter sprachen nach seinen Angaben Deutsch, waren schwarz gekleidet, einer der beiden war mit einer FFP2-Maske vermummt.

Umfangreiche Ermittlungen
Die Ermittlungen in dem Fall sind bereits in vollem Gange. Laut Polizeisprecher Philipp Haßlinger würden derzeit Videos aus Überwachungskameras in der Gegend ausgewertet und Nachbarn zum Überfall befragt. Ebenso werde auch das Bankkonto des Opfers überwacht. 

Porträt von Christine Steinmetz
Christine Steinmetz
Porträt von Stefan Steinkogler
Stefan Steinkogler
Ähnliche Themen
WienMargareten
Bankomatkarte
Wien
