Täter: „Ich weiß, wie ich dich zum Reden bringe“

Zur Tat kam es zu einer nicht alltäglichen Uhrzeit – nämlich am helllichten Tag am Vormittag gegen 11 Uhr in der Schlossgasse in Margareten. Der Pensionist dürfte den beiden Tätern selbst die Tür geöffnet haben, nach Informationen der „Krone“ drängten sie den Senior sofort zurück in die Wohnung und brachten ihn zu Fall.