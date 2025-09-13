Täter: „Ich weiß, wie ich dich zum Reden bringe“

Schreckliche Momente hat ein 84-Jährige am Freitagvormittag in Wien durchleben müssen. Zwei ihm Unbekannte überfielen den Mann in dessen Wohnung, schlugen und fesselten ihn, ehe sie mit einigen Tausend Euro und der Bankomatkarte des Opfers die Flucht ergriffen. Die Fahndung läuft.
Zur Tat kam es zu einer nicht alltäglichen Uhrzeit – nämlich am helllichten Tag am Vormittag gegen 11 Uhr in der Schlossgasse in Margareten. Der Pensionist dürfte den beiden Tätern selbst die Tür geöffnet haben, nach Informationen der „Krone“ drängten sie den Senior sofort zurück in die Wohnung und brachten ihn zu Fall.
Geschlagen und gefesselt
Doch damit nicht genug: Die Unbekannten schlugen ihr wehrloses Opfer und fesselten es danach mit Klebeband. Einer der beiden Männer bedrohte den 84-Jährigen in weitere Folge mit den Worten „Ich weiß, wie ich dich zum Reden bringe“.
Die Täter erbeuteten Bargeld in der Höhe von mehreren Tausend Euro und die Bankomatkarte des 84-Jährigen, ehe sie die Flucht ergriffen. Der Pensionist erlitt bei dem Überfall Verletzungen, u.a. wurde er mit Verdacht auf eine Gehirnerschütterung ins Krankenhaus eingeliefert.
Die Täter sprachen nach seinen Angaben Deutsch, waren schwarz gekleidet, einer der beiden war mit einer FFP2-Maske vermummt.
Umfangreiche Ermittlungen
Die Ermittlungen in dem Fall sind bereits in vollem Gange. Laut Polizeisprecher Philipp Haßlinger würden derzeit Videos aus Überwachungskameras in der Gegend ausgewertet und Nachbarn zum Überfall befragt. Ebenso werde auch das Bankkonto des Opfers überwacht.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.