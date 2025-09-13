Europa im Krieg: Wofür lohnt sich der Kampf?

Spannende Einblicke in das Weltgeschehen rund um Österreich gab das Europaforum in Eisenstadt. Bis auf den letzten Platz gefüllt war der Saal im Bildungswerk Burgenland, wo Volksanwältin Gaby Schwarz mit hochkarätigen Podiumsgästen eine tiefgründige Diskussion führte. Man hätte eine Stecknadel im Saal fallen hören, so konzentriert lauschte das höchst interessierte Publikum dem Militärstrategen Markus Reisner und dem ehemaligen Außenminister Michael Linhart bei ihren Ausführungen zum Thema „Europa im Krieg?“