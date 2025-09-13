„Wenn bei Regen Sirenen heulen, ist die Angst da“

Aktuelle Hochwasserschutzprojekte

Die landesweiten Flut-Ereignisse wurden inzwischen unter der Leitung von Prof. Friedrich Zibuschka untersucht. Auch wenn derartige Schicksalsschläge nie ganz ausgeschlossen werden können, arbeitet man an weiteren Sicherungsmaßnahmen. „Wir waren schon im vorigen Jahr gut aufgestellt und stellen uns jetzt für künftige Katastrophen auf. Dreißig Hochwasserschutzprojekte stehen aktuell im Bau. Alleine in den beiden vergangenen Monaten sind mehrere Projekte begonnen oder fertiggestellt worden. Zum Beispiel ein Schutzprojekt in St. Veit an der Gölsen um 9,2 Millionen Euro und ein Rückhaltebecken am Dangelsbach in Ruprechtshofen und St. Leonhard am Forst um 4,6 Millionen Euro.“