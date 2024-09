Trotz enormer Schäden: „Aufgeben ist keine Option“

„Manche haben alles verloren“, so Juniorchef Christian. Eine Frau konnte sich nur mit den nassen Kleidern am Leib retten. In den darauffolgenden Stunden galt es den Betroffenen vor allem Trost zu spenden. Denn bis in Böheimkirchen die Spuren der Verwüstung, die das Hochwasser am Sonntag angerichtet hat, beseitigt sind, wird es wohl noch viele Wochen dauern.