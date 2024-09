„Karl hat Macht des Wassers im Haus unterschätzt“

Szenenwechsel: Tiefe Trauer herrscht auch in Höbersdorf bei Korneuburg. Leo B. (80) ist in seinem vom Hochwasser gefluteten Haus ertrunken. „Der Leo war ein ganz ein Lieber. Seine große Leidenschaft galt der Fotografie“, erinnert sich das geschockte Ehepaar Margarete und Franz M. aus der Nachbarschaft. Der Witwer war technischer Zeichner beim Bundesheer in Wien. In der Pension hat er sich den Traum vom Leben im Grünen erfüllt. Bis ihn die Flut aus dem Leben riss. Feuerwehrleute hatten ihn am Montagmorgen entdeckt – ertrunken im Haus.