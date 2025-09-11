Nach Flut in NÖ: „Vollen Schutz gibt es nicht“

„360 Millionen Euro an Hilfsgeldern ausbezahlt“

Die Arbeit ging für Pernkopf aber auch weiter, nachdem die Flut wieder abgeebbt war. 360 Millionen Euro an Hilfsgeldern wurden an Private und Betriebe durch rund 23.000 Aufträge ausbezahlt. Darüber hinaus wurden wichtige Lehren für die Zukunft gezogen: „30 Hochwasserschutzprojekte werden gerade gebaut, viele weitere vorbereitet. Auch die Prognosepegel werden erweitert. Wir investieren in Hochwasserschutz, Wasserrückhalt und in die Ausrüstung für unsere Feuerwehren“, verrät Pernkopf im Interview.