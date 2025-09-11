„Ich habe nicht damit gerechnet, dass er da war“

Über Baum zum Tatort geklettert

Mit Kletterequipment wie Seil und Leiter gelangte er über einen Baum zum gekippten Küchenfenster von Stefan M., drückte dieses rein und stieg ein in die Wohnung. „Ich war völlig überrascht, dass er daheim war. Damit hatte ich nicht gerechnet. Der Plan war nur, das Geld zu holen. Es ist unglaublich, es tut mir leid.“ Danach sei alles in Sekunden abgelaufen: Mit dem blauen Metall-Haken, der ein Gewinde hatte, schlug er auf den Kopf des Opfers. Nachweislich, mehrfach. Stefan M. sei im Flur in einer Blutlache gelegen, erzählte der Einheimische und bestätigte auch, dass er ein oder zweimal über dessen Körper stieg auf der Suche nach den 100.000 Euro, die es nicht gab.