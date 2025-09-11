Stärkere Verteidigung
Nach Drohnenangriff: Polen plant Flugverbotszone
Polens Luftraum wurde in den vergangenen Tagen mehrmals verletzt. Als Reaktion darauf soll jetzt eine „No-Fly-Zone“ im Osten des Landes eingerichtet werden. Der UN-Sicherheitsrat plant eine Dringlichkeitssitzung.
In der Nacht zum 10. September eskaliert die Lage an der östlichen NATO-Grenze. Polens Luftraum wurde 19 Mal verletzt, Premier Donald Tusk warnt vor der größten Gefahr seit 1945. Während die Folgen des Vorfalls weiter andauern, will Polen auch seine Verteidigung verstärken und plant, den Luftverkehr im Osten des Landes – in den an Belarus und die Ukraine angrenzenden Gebieten – einzuschränken. Diese Sperre soll bis zum 9. Dezember gelten.
Ein Posting auf X zeigt die Zone, in der das Flugverbot gelten soll:
„Angriff dauerte ganze Nacht“
Polens Vize-Ministerpräsident Sikorski betonte, dass der Angriff absichtlich erfolgt sei: „19 Verletzungen unseres Luftraums, mehrere Dutzend identifizierte Drohnen, einige abgeschossen, die Aktion dauerte 7 Stunden, die ganze Nacht – daher können wir nicht sagen, es sei ein Unfall gewesen“, sagte er. Sikorski erklärte, Polen erhalte „einen Tsunami“ an Unterstützungsbekundungen von den Verbündeten, brauche jedoch, dass sich diese „in Taten übersetzen“, wie der „Guardian“ schreibt. Er warnte zudem vor Behauptungen, die Drohnen seien ukrainischen und nicht russischen Ursprungs, und wies dies als Teil einer russischen Desinformationskampagne zurück.
Bestätigt: UN-Sicherheitsrat tagt wegen Verletzung des polnischen Luftraums
Polen teilt mit, dass der UN-Sicherheitsrat auf Polens Antrag hin eine Dringlichkeitssitzung abhalten wird. „(Wir lenken) die Aufmerksamkeit der Welt auf diesen beispiellosen russischen Drohnenangriff auf ein Mitglied der UN, der EU und der Nato“, sagte Vizepremier- und Außenminister Radosław Sikorski im polnischen Radiosender RMF FM.
Ehemaliger US-General sieht Polens Reaktion kritisch
Ben Hodges, ehemaliger Oberbefehlshaber der US-Armee in Europa, warnte, Russland zeige „keinen Respekt vor den USA oder Europa“ durch Einfall in Polen. Er meinte, sie seien „ziemlich sicher, dass keiner von uns irgendwelche bedeutenden Maßnahmen ergreifen wird“. Er äußerte sich zudem kritisch zur Reaktion Polens auf den Angriff und sagte weiter: „Kampfjets einzusetzen, um Drohnen abzuschießen? Die Ukrainer machen das nicht so. Wir sind immer noch nicht vorbereitet auf russische Drohnen oder Raketen, die in unseren Luftraum eindringen.“ Er argumentierte, man solle bodengebundene Systeme einsetzen, um sie abzuschießen. Außerdem forderte Hodges eine Verschärfung der EU- und US-Sanktionen.
Sikorski: „Putins Ziele werden unterschätzt“
Zu den Aussichten für den Krieg in der Ukraine befragt, sagte Polens Außenminister Radosław Sikorski, er glaube nicht an „schnelle Lösungen“.
