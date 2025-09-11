Nach Drohnenangriff: Polen plant Flugverbotszone

Ehemaliger US-General sieht Polens Reaktion kritisch

Ben Hodges, ehemaliger Oberbefehlshaber der US-Armee in Europa, warnte, Russland zeige „keinen Respekt vor den USA oder Europa“ durch Einfall in Polen. Er meinte, sie seien „ziemlich sicher, dass keiner von uns irgendwelche bedeutenden Maßnahmen ergreifen wird“. Er äußerte sich zudem kritisch zur Reaktion Polens auf den Angriff und sagte weiter: „Kampfjets einzusetzen, um Drohnen abzuschießen? Die Ukrainer machen das nicht so. Wir sind immer noch nicht vorbereitet auf russische Drohnen oder Raketen, die in unseren Luftraum eindringen.“ Er argumentierte, man solle bodengebundene Systeme einsetzen, um sie abzuschießen. Außerdem forderte Hodges eine Verschärfung der EU- und US-Sanktionen.