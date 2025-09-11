Kaum jeder zweite Teenager ist vor HPV geschützt

Fast jeder infiziert sich einmal im Leben

Bei Frauen, die sich in der Schule zwischen neun und 12 Jahren impfen lassen und ab 30 regelmäßig Maßnahmen zur Früherkennung ergreifen, gehe das Gebärmutterhalsrisiko gegen null. Dr. Lukas Helfer, Vorstand der Abteilung Gynäkologie am Ordensklinikum Linz, betont außerdem: „HP-Viren betreffen alle. 80 bis 90 Prozent aller Menschen infizieren sich zumindest einmal in ihrem Leben damit.“ Und auch Burschen sollen sich nicht in Sicherheit wiegen: HPV verursache nämlich nicht nur Gebärmutterhalskrebs, sondern auch Kopf-Hals-, Anal- und Peniskrebs. Das müsse man den Leuten vermitteln, denn „Ich fürchte, Frauen zu schützen, reicht den meisten Männern nicht als Argument.“, so Hefler.