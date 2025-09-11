Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kann Krebs auslösen

Kaum jeder zweite Teenager ist vor HPV geschützt

Oberösterreich
11.09.2025 17:30
Eine zweiteilige Impfung mit Mindestabstand von sechs Monaten bietet Schutz
Eine zweiteilige Impfung mit Mindestabstand von sechs Monaten bietet Schutz(Bild: Rojsek-Wiedergut Uta)

Jedes Jahr erkranken rund 800 Menschen in Österreich an Krebsarten, die durch Humane Papillomaviren verursacht wurden. Davon sind nicht nur Frauen betroffen: Neben Gebärmutterhalskrebs, kann eine Infektion auch bösartige Veränderungen im Kopf-Hals-Bereich, sowie im Anal- und Genitalbereich auslösen. 

0 Kommentare

„Es gibt eine Impfung gegen Krebs. Nutzen Sie diese!“ – die Rede ist von einem Schutz vor Humanen Papillomaviren. In Österreich gibt es jährlich rund 800 durch das Virus bedingte Krebserkrankungen – 400 davon an der Gebärmutter. Ein kleiner Stich könne großes bewirken, dabei gilt: je früher, desto besser. Im Alter zwischen neun und zwölf Jahren sei die Wirkung der Impfung am besten, seit 2014 gibt es ein Gratis-Angebot an den Schulen. Trotzdem waren 2023 gerade einmal 45 Prozent der 12- bis 13-Jährigen geschützt, bei den bis 20-Jährigen schaut’s noch ein bisschen schlechter aus.

Fast jeder infiziert sich einmal im Leben
Bei Frauen, die sich in der Schule zwischen neun und 12 Jahren impfen lassen und ab 30 regelmäßig Maßnahmen zur Früherkennung ergreifen, gehe das Gebärmutterhalsrisiko gegen null. Dr. Lukas Helfer, Vorstand der Abteilung Gynäkologie am Ordensklinikum Linz, betont außerdem: „HP-Viren betreffen alle. 80 bis 90 Prozent aller Menschen infizieren sich zumindest einmal in ihrem Leben damit.“ Und auch Burschen sollen sich nicht in Sicherheit wiegen: HPV verursache nämlich nicht nur Gebärmutterhalskrebs, sondern auch Kopf-Hals-, Anal- und Peniskrebs. Das müsse man den Leuten vermitteln, denn „Ich fürchte, Frauen zu schützen, reicht den meisten Männern nicht als Argument.“, so Hefler.

Zitat Icon

Die HPV-Impfung ist weltweit eine der am besten erforschten Impfungen. Es gibt eigentliche keine Argumente dafür, das Angebot nicht anzunehmen.

Primar Dr. Lukas Hefler, Abteilungsleiter Gynäkologie im Ordensklinikum Linz

Bild: Gantner Christoph

HPV-Tests können helfen
Grundsätzlich ist die zweiteilige Impfung in Österreich bis 21 gratis, bis Juni 2026 gibt es jedoch noch die Möglichkeit, sich die rund 200 Euro pro Spritze bis zum 30. Lebensjahr zu sparen. Zur Früherkennung wird Frauen ab 30 nun empfohlen, alle drei bis fünf Jahre einen HPV-Test durchzuführen. Denn während der übliche Pap-Test – auch Krebsabstrich genannt – beim Frauenarzt nur bereits vorhandene Zellveränderungen erkennt, kann damit eine HPV-Infektion festgestellt werden, bevor diese überhaupt gefährlich wird. 

Porträt von Julia Höllhuemer
Julia Höllhuemer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Vier Menschen sollen beim Einsturz dieses mehrstöckigen Gebäudes ums Leben gekommen sein.
Hauseinsturz, Chaos
Überschwemmungen: Mehrere Tote auf Bali
Das Kopftuchverbot für Kinder unter 14 Jahren an Schulen geht nun in die Begutachtungsphase.
Strafdrohung inklusive
Kopftuchverbot für Kinder kommt – und soll bleiben
Dirndl, Tracht und Gaudi – es geht wieder los! Am 25. September öffnet Österreichs größtes ...
„Das Leben is a Fest!“
380.000 Besucher auf Wiener Kaiser Wiesn erwartet
Der Apfelstrudel wurde dem „Stern von Karlovac“, einer historischen Festung, nachempfunden.
Back-Rekord
Längster Apfelstrudel der Welt kommt aus Kroatien
Zunächst gaben sich vor allem über Wien die Wolken als Spielverderber – aber schließlich konnte ...
Weltweites Spektakel
Die schönsten Fotos der totalen Mondfinsternis
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Millionenauftrag ging an Ehemann von Ex-Ministerin
185.115 mal gelesen
Oberösterreich
„Bitte macht einen großen Bogen um unser Haus“
153.824 mal gelesen
Krone Plus Logo
Hotelier Roland Ballner ist seit 35 Jahren in der Branche. Mittlerweile ist er es leid, sich auf ...
Royals
Aufregung um Ohrringe von Prinzessin Gabriella
107.195 mal gelesen
Am Sonntag nahm Fürstin Charlene mit ihren Zwillingen Jacques und Gabriella am traditionellen ...
Außenpolitik
Russische Drohnen: Polen trommelt NATO zusammen
1757 mal kommentiert
Polens Regierungschef Donald Tusk ruft nach dem Abschuss russischer Kampfdrohnen die ...
Ausland
Polens Luftwaffe schießt russische Kampfdrohnen ab
1573 mal kommentiert
Außenpolitik
Russen-Diplomat: „Drohnen kamen aus der Ukraine“
1348 mal kommentiert
Die polnische Armee ist nach den Drohnenabschüssen in Alarmbereitschaft. 
Mehr Oberösterreich
Kann Krebs auslösen
Kaum jeder zweite Teenager ist vor HPV geschützt
Granit gesprengt
Dieser Tunnelbau war ein sehr hartes Stück Arbeit
Wasser wird zu warm
Im „Kampf der Fische“ droht Zuwanderer zu gewinnen
Bei OÖ-Wahl 2027
Diese Politik-Gegner wollen selbst in die Politik
Das Leben is a Fest!
Wiener Kaiser Wiesn empfängt die Bundesländer
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf