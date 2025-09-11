Im „Kampf der Fische“ droht Zuwanderer zu gewinnen

Denn die Schwarzmeergrundeln, die über Schiffe eingeschleppt wurden, machen sich in der Donau und von dort aus in den Zubringerflüssen breit. „Sie kommen mit der Erwärmung der Gewässer besser zurecht und sind anspruchsloser“, erklärt Klaus Berg, Geschäftsführer des Landesfischereiverbandes. Denn die Bäche sind jetzt im Durchschnitt bis zu drei Grad wärmer und die kälteliebenden Bewohner müssen sich immer weiter zurückziehen. Irgendwann ist dann der gesamte Bach zu warm, wenn im Sommer die Wassertemperatur längere Zeit über 20 Grad steigt.