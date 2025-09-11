Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wasser wird zu warm

Im „Kampf der Fische“ droht Zuwanderer zu gewinnen

Oberösterreich
11.09.2025 16:00
Die Koppe wurde als „Fisch des Jahres 2026“ nominiert
Die Koppe wurde als „Fisch des Jahres 2026“ nominiert(Bild: Roland Holitzky)

Sie sind im Durchschnitt zehn Zentimeter klein, die Männchen verteidigen als einer von wenigen Süßwasserfischen das Gelege in Höhlen am Schotterboden von kühlem, klarem Wasser. Doch die Liebe zum kalten Wasser könnte der Koppe, die vom Landesfischereiverband OÖ als „Fisch des Jahres 2026“ nominiert wurde, zum Verlierer im Kampf mit ähnlich ausschauenden Zuwanderern machen.

0 Kommentare

Denn die Schwarzmeergrundeln, die über Schiffe eingeschleppt wurden, machen sich in der Donau und von dort aus in den Zubringerflüssen breit. „Sie kommen mit der Erwärmung der Gewässer besser zurecht und sind anspruchsloser“, erklärt Klaus Berg, Geschäftsführer des Landesfischereiverbandes. Denn die Bäche sind jetzt im Durchschnitt bis zu drei Grad wärmer und die kälteliebenden Bewohner müssen sich immer weiter zurückziehen. Irgendwann ist dann der gesamte Bach zu warm, wenn im Sommer die Wassertemperatur längere Zeit über 20 Grad steigt.

Lesen Sie auch:
Weniger Schiffe
Corona ließ Fischbabys in der Donau überleben
11.04.2023
Alle Tiere sind krank
Zu viel gefüttert: Linzer Uniteich wird abgefischt
13.06.2025

„Versehentlich freigelassen“
Das macht den Grundeln, die sich, wo sie auftauchen, explosionsartig vermehren, aber nichts aus – im Gegenteil. „Da Grundeln leicht zu beschaffen sind, werden sie gerne als Köderfische benutzt. Wir hatten schon Fälle, da wurden übrig gebliebene Grundeln von Anglern in bis dato grundelfreien Bächen freigelassen und wurden so zu Konkurrenten für die Koppe“, so Berg. Wer für den „Fisch des Jahres“ abstimmen will, kann dies bis 30. September unter www.lfvooe.at.

Porträt von Markus Schütz
Markus Schütz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Vier Menschen sollen beim Einsturz dieses mehrstöckigen Gebäudes ums Leben gekommen sein.
Hauseinsturz, Chaos
Überschwemmungen: Mehrere Tote auf Bali
Das Kopftuchverbot für Kinder unter 14 Jahren an Schulen geht nun in die Begutachtungsphase.
Strafdrohung inklusive
Kopftuchverbot für Kinder kommt – und soll bleiben
Dirndl, Tracht und Gaudi – es geht wieder los! Am 25. September öffnet Österreichs größtes ...
„Das Leben is a Fest!“
380.000 Besucher auf Wiener Kaiser Wiesn erwartet
Der Apfelstrudel wurde dem „Stern von Karlovac“, einer historischen Festung, nachempfunden.
Back-Rekord
Längster Apfelstrudel der Welt kommt aus Kroatien
Zunächst gaben sich vor allem über Wien die Wolken als Spielverderber – aber schließlich konnte ...
Weltweites Spektakel
Die schönsten Fotos der totalen Mondfinsternis
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Millionenauftrag ging an Ehemann von Ex-Ministerin
184.671 mal gelesen
Oberösterreich
„Bitte macht einen großen Bogen um unser Haus“
148.503 mal gelesen
Krone Plus Logo
Hotelier Roland Ballner ist seit 35 Jahren in der Branche. Mittlerweile ist er es leid, sich auf ...
Royals
Aufregung um Ohrringe von Prinzessin Gabriella
106.410 mal gelesen
Am Sonntag nahm Fürstin Charlene mit ihren Zwillingen Jacques und Gabriella am traditionellen ...
Außenpolitik
Russische Drohnen: Polen trommelt NATO zusammen
1756 mal kommentiert
Polens Regierungschef Donald Tusk ruft nach dem Abschuss russischer Kampfdrohnen die ...
Ausland
Polens Luftwaffe schießt russische Kampfdrohnen ab
1573 mal kommentiert
Außenpolitik
Russen-Diplomat: „Drohnen kamen aus der Ukraine“
1348 mal kommentiert
Die polnische Armee ist nach den Drohnenabschüssen in Alarmbereitschaft. 
Mehr Oberösterreich
Wasser wird zu warm
Im „Kampf der Fische“ droht Zuwanderer zu gewinnen
Bei OÖ-Wahl 2027
Diese Politik-Gegner wollen selbst in die Politik
Das Leben is a Fest!
Wiener Kaiser Wiesn empfängt die Bundesländer
Übergabe flog auf
Unter Enten-Bildern waren Drogen um 1 Million Euro
Tausende Fische tot
Zum vierten Mal fiel Fluss heuer schon trocken
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf