Im „Kampf der Fische“ droht Zuwanderer zu gewinnen

Sie sind im Durchschnitt zehn Zentimeter klein, die Männchen verteidigen als einer von wenigen Süßwasserfischen das Gelege in Höhlen am Schotterboden von kühlem, klarem Wasser. Doch die Liebe zum kalten Wasser könnte der Koppe, die vom Landesfischereiverband OÖ als „Fisch des Jahres 2026“ nominiert wurde, zum Verlierer im Kampf mit ähnlich ausschauenden Zuwanderern machen.
Denn die Schwarzmeergrundeln, die über Schiffe eingeschleppt wurden, machen sich in der Donau und von dort aus in den Zubringerflüssen breit. „Sie kommen mit der Erwärmung der Gewässer besser zurecht und sind anspruchsloser“, erklärt Klaus Berg, Geschäftsführer des Landesfischereiverbandes. Denn die Bäche sind jetzt im Durchschnitt bis zu drei Grad wärmer und die kälteliebenden Bewohner müssen sich immer weiter zurückziehen. Irgendwann ist dann der gesamte Bach zu warm, wenn im Sommer die Wassertemperatur längere Zeit über 20 Grad steigt.
„Versehentlich freigelassen“
Das macht den Grundeln, die sich, wo sie auftauchen, explosionsartig vermehren, aber nichts aus – im Gegenteil. „Da Grundeln leicht zu beschaffen sind, werden sie gerne als Köderfische benutzt. Wir hatten schon Fälle, da wurden übrig gebliebene Grundeln von Anglern in bis dato grundelfreien Bächen freigelassen und wurden so zu Konkurrenten für die Koppe“, so Berg. Wer für den „Fisch des Jahres“ abstimmen will, kann dies bis 30. September unter www.lfvooe.at.
