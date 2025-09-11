Dieser Tunnelbau war ein sehr hartes Stück Arbeit

Ein wichtiges Etappenziel beim Weiterbau der S 10 von Freistadt nach Rainbach ist erreicht. Zwei Jahre nach Beginn der Arbeiten gelang bei der Ortschaft Vierzehn der Tunneldurchbruch. „Damit liegen wir nicht nur voll im Zeitplan, auch der Kostenplan wird eingehalten“, erklärt Asfinag-Projektleiter Robert Schnabl. Ende 2027 soll die Verkehrsfreigabe des 7,2 Kilometer langen und rund 350 Millionen Euro teuren Abschnitts erfolgen. Danach soll ab 2030 die Fertigstellung der S 10 bis zum Grenzübergang Wullowitz in Angriff genommen werden.