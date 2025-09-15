Vorteilswelt
Ungewollter Selbsttest

Schulzeit ist Läusezeit: Die besten Lösungsansätze

Leben
15.09.2025 05:59
Sollte sich ein Kind ständig am Kopf kratzen, sind Läuse oft nicht weit.
Sollte sich ein Kind ständig am Kopf kratzen, sind Läuse oft nicht weit.(Bild: pixel-shot.com (Leonid Yastremskiy))

Mit dem Start des neuen Schuljahres kommen neben Stress, Ärger und Sorgen auch noch alte Bekannte zurück in den Alltag: Läuse. Die kleinen, juckenden Biester machen es sich gerne auf den Köpfen der Kids bequem. Krone+ hat Tipps und Tricks für den Umgang mit den tierischen Begleitern gesammelt.

Vom Schulstart weg dauerte es keine zwei Wochen, bis diese Worte den Mund meiner Tochter verließen: „Es gibt Läuse in der Klasse.“ Das kommt ihnen bekannt vor? Kein Wunder: Mit dem Beginn des neuen Semesters und dem Zusammentreffen vieler kleiner Kinderköpfe eröffnen sich für Läuse wunderbare Möglichkeiten, sich zu vermehren.

