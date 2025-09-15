Schulzeit ist Läusezeit: Die besten Lösungsansätze

Mit dem Start des neuen Schuljahres kommen neben Stress, Ärger und Sorgen auch noch alte Bekannte zurück in den Alltag: Läuse. Die kleinen, juckenden Biester machen es sich gerne auf den Köpfen der Kids bequem. Krone+ hat Tipps und Tricks für den Umgang mit den tierischen Begleitern gesammelt.