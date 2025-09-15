Schulzeit ist Läusezeit: Die besten Lösungsansätze

Trotz toller Serie wartet Altach noch auf den Boom
Nur 4700 Zuschauer
Mit dem Start des neuen Schuljahres kommen neben Stress, Ärger und Sorgen auch noch alte Bekannte zurück in den Alltag: Läuse. Die kleinen, juckenden Biester machen es sich gerne auf den Köpfen der Kids bequem. Krone+ hat Tipps und Tricks für den Umgang mit den tierischen Begleitern gesammelt.
Vom Schulstart weg dauerte es keine zwei Wochen, bis diese Worte den Mund meiner Tochter verließen: „Es gibt Läuse in der Klasse.“ Das kommt ihnen bekannt vor? Kein Wunder: Mit dem Beginn des neuen Semesters und dem Zusammentreffen vieler kleiner Kinderköpfe eröffnen sich für Läuse wunderbare Möglichkeiten, sich zu vermehren.
