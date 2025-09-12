Vorteilswelt
„Haben Verantwortung“

Railjet zwischen Wien und Bozen wird eingestellt

Tirol
12.09.2025 10:22
Die Südtiroler Landesregierung will den Vertrag nicht über 2026 fortführen.
Die Südtiroler Landesregierung will den Vertrag nicht über 2026 fortführen.(Bild: Birbaumer Christof)

Die direkte Bahnverbindung mit ÖBB-Railjets zwischen Wien und Bozen wird eingestellt. Die Südtiroler Landesregierung beschloss, den Vertrag mit den ÖBB nicht über 2026 hinaus fortzuführen, hieß es in einer Aussendung. Die Verbindung sei „von Ausfällen und Verspätungen geprägt“ gewesen.

0 Kommentare

Ab Dezember 2026 will man stattdessen auf neue grenzüberschreitende Regionalzüge im Stundentakt zwischen Südtirol und Innsbruck setzen. Ein Umstieg am Brenner soll dann nicht mehr nötig sein.

„Wir haben die Verantwortung, in einen öffentlichen Verkehr zu investieren, der für die Menschen wirklich funktioniert“, begründete Südtirols Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider (SVP) die Entscheidung.

Fast 5 Millionen Euro „werden frei“
Damit schaffe die Landesregierung „finanzielle Spielräume, um das tägliche Angebot zu stärken und Alternativen zu bieten, die häufiger, zugänglicher und verlässlicher sind.“ Mit dem Auslaufen des Vertrags würden in den drei darauffolgenden Jahren rund 4,85 Millionen Euro frei.

„Langfristige Strategie“
Es handelt sich um eine „langfristige Strategie“, die in Verbindung mit der Eröffnung des Brennerbasistunnels (BBT) im Jahr 2033 stehe. Damit entstünden „neue Chancen für eigenwirtschaftliche Fernverkehrsverbindungen, die ohne öffentliche Zuschüsse betrieben werden können“, hieß es.

