Railjet zwischen Wien und Bozen wird eingestellt

Die direkte Bahnverbindung mit ÖBB-Railjets zwischen Wien und Bozen wird eingestellt. Die Südtiroler Landesregierung beschloss, den Vertrag mit den ÖBB nicht über 2026 hinaus fortzuführen, hieß es in einer Aussendung. Die Verbindung sei „von Ausfällen und Verspätungen geprägt“ gewesen.