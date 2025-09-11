Ein-Euro-Grundstück wird nach acht Jahren bebaut

Hohe Abrisskosten

Um eben diesen Preis hat die Gemeinde vor acht Jahren das Gelände des ehemaligen Feuerwehr- und Rettungsgebäudes an eine Firma mit einem ÖVP-Politiker in Führungsposition verkauft. Deshalb war von einer schiefen Optik die Rede. Die Gemeindespitze rechtfertigte den Verkauf unter anderem mit den hohen Kosten für den Abriss.