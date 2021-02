Kritik an Ein-Euro-Baugrund für Politiker

100 Cent! So viel hat die Firma cmc Boardinghouse GmbH für einen Baugrund mitten in Vorchdorf an die Gemeinde bezahlt. Nicht nur der Preis für das ehemalige Feuerwehr-Areal erhitzt die Gemüter. Einer der Firmenbosse ist ÖVP-Fraktionschef und Bauausschuss-Obmann Johannes Huemer.