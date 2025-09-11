Obdachlosen-Attacke: Mann zündet Schlafplatz an

63-Jähriger hetzt Hund auf Obdachlosen

Lautstark fuhr der 46-Jährige den Zündler an – ein Streit auf offener Straße entbrannte. Die Situation eskalierte weiter: Der 63-Jährige soll seinen Hund auf den Obdachlosen gehetzt haben. Danach verschwand er mit dem Tier. Beide Männer riefen die Polizei. Vor Ort schilderten sie jedoch völlig unterschiedliche Versionen. Der 63-Jährige warf dem Obdachlosen einen Fahrraddiebstahl vor – ein Beweis dafür fand sich aber nicht.