Obdachlosen-Attacke: Mann zündet Schlafplatz an

Drama am Erdberger Steg in Wien-Leopoldstadt: Ein 63-Jähriger soll am Mittwochabend den Sichtschutz eines Obdachlosen angezündet haben. Hinter dem Vorhang schlief ein 46-Jähriger – er wachte durch den Rauch auf und konnte die Flammen gerade noch löschen.
Als der schlafende Mann durch die plötzlich sich stark entwickelnde Rauchentwicklung aufwachte, sprang der Mann auf, löschte das Feuer und traf auf den 63-jährigen Mann, der sich zum Tatzeitpunkt um 21.30 Uhr noch beim Erdberger Steg befand.
63-Jähriger hetzt Hund auf Obdachlosen
Lautstark fuhr der 46-Jährige den Zündler an – ein Streit auf offener Straße entbrannte. Die Situation eskalierte weiter: Der 63-Jährige soll seinen Hund auf den Obdachlosen gehetzt haben. Danach verschwand er mit dem Tier. Beide Männer riefen die Polizei. Vor Ort schilderten sie jedoch völlig unterschiedliche Versionen. Der 63-Jährige warf dem Obdachlosen einen Fahrraddiebstahl vor – ein Beweis dafür fand sich aber nicht.
Verdächtiger geständig
Der 63-Jährige wurde festgenommen. Ein Alkoholtest ergab einen minimalen Wert von 0,5 Promille. Bei der Einvernahme gestand er, das Feuer absichtlich gelegt zu haben – wegen angeblich wiederholter Probleme mit dem Obdachlosen. Brisant: Er habe nicht mit dessen Anwesenheit gerechnet. Der Mann sitzt weiter in Polizeigewahrsam.
