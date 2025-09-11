Größte Klage gegen Meta im deutschsprachigen Raum

„Großes Geheimnis“

„Die Business-Tools von Meta lesen nicht nur mit, was auf Instagram und Facebook gemacht wird, sondern außerhalb dieser Netzwerke im gesamten Internet“, berichtete Baumeister. Darunter seien auch besuchte Seiten mit höchstpersönlichen Inhalten wie Sexualität, Gesundheit, Religion und Beruf, warnte er. Es sei ein „großes Geheimnis“, was Meta mit diesen Daten mache. Gegen diese „Überwachung des Privatlebens“ könnten sich die Nutzer bisher nicht wehren. Andere Anbieter sind auch nicht datenschutzkonform, sagte Baumeister auf Nachfrage. Das US-Unternehmen Meta sei jedoch „deutlich aggressiver“ und stehe daher zuerst im Fokus einer Klage.