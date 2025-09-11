Gefährlicher Hype: Alle wollen „Emil“ schauen!

Sichtungen im Bezirk Melk

Aktuell wurde er in Krummnußbaum im Bezirk Melk gesichtet: „Seine Reise ist sehr riskant – Bahngleise, Straßen, Autobahnen sind eine echte Herausforderung. Aber Emil macht das gut! Und wenn wir jetzt noch Rücksicht auf ihn nehmen, kann er seine Reise auch weiter unbeschadet weiterführen“, so Scheidl. Es scheint aber, als hätte er ein Ziel vor Augen.