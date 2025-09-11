Papst vor Bischöfen
Leo XIV.: „Frage mich, warum ich gewählt wurde“
Papst Leo XVI. kann offenbar immer noch nicht verstehen, warum er zum Pontifex erkoren wurde. Der Amerikaner wird am Sonntag 70 Jahre alt und hat bei einem Treffen mit Bischöfen im Vatikan gescherzt: „Ich frage mich, warum gerade ich zum Papst gewählt worden bin.“
„Ich dachte, ich würde zu diesem Treffen mit dem schwarzen Bischofsgewand erscheinen (...) aber nun ja“, so das Kirchenoberhaupt bei der Audienz in der neuen Synodenaula zu den im letzten Jahr geweihten Bischöfe. „Vielleicht fragen sich einige von Ihnen immer noch: Warum gerade ich?“
Leo XIV. wurde im Mai zum Nachfolger des im April verstorbenen Papstes Franziskus gewählt. Er ist der erste Papst aus den USA in der Geschichte der römisch-katholischen Kirche. Am 14. September feiert Robert Prevost, wie der Papst mit bürgerlichem Namen heißt, seinen 70. Geburtstag.
„Diener von vielen“
In Bezug auf die Bischofsweihe zitierte Papst Leo den heiligen Augustinus: „‘Zuerst muss der, der dem Volk vorsteht, begreifen, dass er der Diener von vielen ist.‘ Der Bischof ist berufen, dem Glauben zu dienen. Das ist etwas, das zutiefst mit unserer Identität zu tun hat. Sie sind erwählt und berufen worden, um gesandt zu werden – als Apostel des Herrn und als Diener des Glaubens, so Leo XIV.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.