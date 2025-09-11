Leo XIV.: „Frage mich, warum ich gewählt wurde“

„Diener von vielen“

In Bezug auf die Bischofsweihe zitierte Papst Leo den heiligen Augustinus: „‘Zuerst muss der, der dem Volk vorsteht, begreifen, dass er der Diener von vielen ist.‘ Der Bischof ist berufen, dem Glauben zu dienen. Das ist etwas, das zutiefst mit unserer Identität zu tun hat. Sie sind erwählt und berufen worden, um gesandt zu werden – als Apostel des Herrn und als Diener des Glaubens, so Leo XIV.