Vater widersetzt sich Abschiebung und zückt Messer

Der Einsatz am Donnerstagmorgen begann laut Polizei gegen 5.45 Uhr. Der 42-Jährige und seine neunjährige Tochter sollten im Auftrag der Ausländerbehörde Osnabrück Richtung Madrid per Flugzeug abgeschoben werden. Zu den Hintergründen der Ausweisung machte die Polizei keine Angaben.

SEK wurde alarmiert

Plötzlich habe der Mann im Ausreisegewahrsam ein kleines Messer, ähnlich einem Küchenmesser, in der Hand gehabt und es gegen sich selbst gerichtet. Er habe gedroht, sich damit selbst zu verletzen. Die Polizei wurde alarmiert – ebenso das Spezialeinsatzkommando (SEK).