Tochter war mit dabei

Vater widersetzt sich Abschiebung und zückt Messer

Ausland
11.09.2025 12:00
Bei einer Abschiebung kam es in Hamburg zu dramatischen Szenen.
Bei einer Abschiebung kam es in Hamburg zu dramatischen Szenen.(Bild: APA/dpa/Axel Heimken)

Dramatischer Polizeieinsatz am Hamburger Flughafen Donnerstagfrüh: Ein Chinese und seine kleine Tochter sollten abgeschoben werden. Der Vater setzte sich aber heftig dagegen zur Wehr – und drohte damit, sich mit einem Messer selbst zu verletzen ...

0 Kommentare

Der Einsatz am Donnerstagmorgen begann laut Polizei gegen 5.45 Uhr. Der 42-Jährige und seine neunjährige Tochter sollten im Auftrag der Ausländerbehörde Osnabrück Richtung Madrid per Flugzeug abgeschoben werden. Zu den Hintergründen der Ausweisung machte die Polizei keine Angaben.

SEK wurde alarmiert
Plötzlich habe der Mann im Ausreisegewahrsam ein kleines Messer, ähnlich einem Küchenmesser, in der Hand gehabt und es gegen sich selbst gerichtet. Er habe gedroht, sich damit selbst zu verletzen. Die Polizei wurde alarmiert – ebenso das Spezialeinsatzkommando (SEK). 

Vater kommt in psychiatrische Klinik, Tochter wird betreut
Zum Glück konnte die Situation nach etwa einer Stunde geklärt werden, die Spezialkräfte kamen nicht mehr zum Einsatz. Ein Amtsarzt untersuchte den Mann anschließend in einer Wache der Hamburger Polizei und entschied: Er wird in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Das Mädchen wird nun vom Jugendamt betreut.

