Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Alarmierende Studie

Überwachung per KI: „Kann Arbeit zur Hölle machen“

Wirtschaft
11.09.2025 11:42
Im Außendienst Beschäftigte sind oft per App mit dem Unternehmen verbunden. Das kann harmlos ...
Im Außendienst Beschäftigte sind oft per App mit dem Unternehmen verbunden. Das kann harmlos sein, aber auch viele Nachteile für Arbeitnehmer bringen.(Bild: peopleimages.com)

Ob in der mobilen Pflege, als Liftmonteur oder Reinigungskraft: Wer im Außendienst arbeitet, ist zunehmend der Kontrolle durch Smartphone-Apps ausgesetzt. Eine Studie zeigt, wie tiefgreifend die Überwachung ist, welche Rolle KI spielt und dass manche App-Funktionen in Österreich illegal sind.

0 Kommentare

„Aktuelle Außendienst-Apps bieten Funktionen, die jeden Arbeitsschritt vorgeben und Beschäftigte Schritt und Tritt überwachen. Die App wird damit zu einer Art ‘digitalem Chef‘ mit einer Neigung zum Kontrollwahn“, fasst Studienautor Wolfie Christl gegenüber krone.at die wichtigste Erkenntnis zusammen. Er konzentrierte sich bei der Untersuchung für die AK Wien auf Systeme wie Microsofts „Dynamics 365 Field Service“ und ähnliche Tools der Firmen SAP, Salesforce und Oracle.

Umfassende Überwachung
Solche Apps geben Anweisungen über Fahrziele und Routen und gliedern die Tätigkeit in Teilaufgaben, die minutengenau getaktet sind. Sie fordern zudem ständig Bestätigungen von Arbeitsschritten und überwachen, ob Zeitvorgaben eingehalten werden, so die Studie. Vorgesetzte haben demnach die Möglichkeit, ihre Mitarbeiter umfassend zu überwachen: mit GPS-Tracking können sie den Standort, mit den Aufzeichnungen die Leistung kontrollieren.

Zitat Icon

Diese Technologien ermöglichen mehr Überwachung und mehr Kontrolle der Beschäftigten, was erhebliche Risiken für ihre Rechte und die Qualität der Arbeitswelt in Österreich mit sich bringt.

Studienautor Wolfie Christl

Bild: Cracked Labs

Algorithmen machen der Untersuchung zufolge nicht nur eine rigide Kontrolle möglich, sondern „optimieren“ teilweise mehrmals täglich Einsatzpläne, wo sie „wirklichkeitsfremde Vorgaben“ machen würden, ohne die tatsächlichen Bedingungen zu kennen, so Christl. „Für die Beschäftigten wirken diese Entscheidungen oft willkürlich, weil unklar bleibt, auf welcher Grundlage sie getroffen werden.“ Das beeinträchtige die Vorhersehbarkeit der Arbeitsplanung massiv und könne dazu führen, dass sich Arbeit in die unbezahlte Freizeit verlagert. 

Fehleranfällige KI
Auch Künstliche Intelligenz (KI) kann viel verschlimmbessern: So werde das KI-gestützte Assistenzsystem „Copilot“ als Effizienzsteigerung beworben, bringe aber zusätzliche Unsicherheiten, weil es so fehleranfällig sei. „Fehlerhafte KI kann nerven oder gar den Arbeitsalltag zur Hölle machen“, bringt es Studienautor Christl auf den Punkt. Durch die digitale Kontrolle von Apps, die Beschäftigte auf ihren Smartphones mit sich führen, würden zudem Risiko und Entscheidungsfreiheit vom Management auf Beschäftigte abgeschoben.

Zur Studie

  • Die von der Arbeiterkammer Wien in Auftrag gegebene Studie ist Teil des Projekts „AK Technologie-Monitoring“ und basiert auf mehreren Jahren Forschung.
  • Zur Untersuchung der Funktionen aktueller Software aus Beschäftigtensicht wurden öffentlich verfügbare Quellen herangezogen.
  • Zusätzlich wurden leitfadengestützte Interviews mit Betriebsräten und gewerkschaftlichen Experten durchgeführt.

 Überwachungsapps setzen so Beschäftigte nicht nur unter Druck und erzeugen Stress, „manche der untersuchten Funktionen sind nach österreichischer Rechtslage illegal“, betont der Forscher. Prinzipiell gilt laut Arbeitsverfassungsgesetz: Für Kontrollmaßnahmen, die die Menschenwürde berühren, braucht es eine Betriebsvereinbarung. App-Funktionen, die Mitarbeiter auf Schritt und Tritt verfolgen, verletzen aber die Menschenwürde und sind somit unzulässig – bis auf ganz spezielle Fälle, etwa beim Fahrer eines Geldtransporters aus Sicherheitsgründen. 

Gesetz hinkt oft hinterher
Vieles ist aber gesetzlich nicht klar geregelt, sondern ergibt sich erst aus Präzedenzfällen. Dazu kommt, dass die Gesetzeslage dem rasanten technischen Fortschritt oft hinterherhinkt. Angesichts der Ergebnisse der Studie fordert die AK daher umfassende Mitbestimmungsrechte von Arbeitnehmern und Betriebsräten, wenn ein Unternehmen KI- und algorithmische Systeme zur Kontrolle am Arbeitsplatz verwenden will.

Lesen Sie auch:
Wenn der Chef Mitarbeiter ausspioniert, ist das nicht nur unangenehm, sondern je nach Art und ...
Krone Plus Logo
Tracker, Kameras & Co.
Wie Arbeitnehmer von ihren Chefs überwacht werden
03.05.2025

Weil Einzelpersonen oft wenig Chance haben, gegen illegale Überwachung vorzugehen, drängt die AK auch auf ein explizites Verbandsklagerecht für betriebliche Interessensvertretungen, um sich bei Verstößen wirksam wehren zu können. Aufgrund des KI-Booms ist es laut Arbeiterkammer außerdem notwendig, bei der Verwendung von riskanten KI-Anwendungen Transparenz, Diskriminierungsfreiheit und Beschwerderecht durch entsprechende Vorschriften abzusichern. Die zuständigen Aufsichtsbehörden müssten durch mehr Ressourcen und Expertise gestärkt werden.

Porträt von Matthias Fuchs
Matthias Fuchs
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Vier Menschen sollen beim Einsturz dieses mehrstöckigen Gebäudes ums Leben gekommen sein.
Hauseinsturz, Chaos
Überschwemmungen: Mehrere Tote auf Bali
Das Kopftuchverbot für Kinder unter 14 Jahren an Schulen geht nun in die Begutachtungsphase.
Strafdrohung inklusive
Kopftuchverbot für Kinder kommt – und soll bleiben
Dirndl, Tracht und Gaudi – es geht wieder los! Am 25. September öffnet Österreichs größtes ...
„Das Leben is a Fest!“
380.000 Besucher auf Wiener Kaiser Wiesn erwartet
Der Apfelstrudel wurde dem „Stern von Karlovac“, einer historischen Festung, nachempfunden.
Back-Rekord
Längster Apfelstrudel der Welt kommt aus Kroatien
Zunächst gaben sich vor allem über Wien die Wolken als Spielverderber – aber schließlich konnte ...
Weltweites Spektakel
Die schönsten Fotos der totalen Mondfinsternis
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Millionenauftrag ging an Ehemann von Ex-Ministerin
182.671 mal gelesen
Oberösterreich
„Bitte macht einen großen Bogen um unser Haus“
123.865 mal gelesen
Krone Plus Logo
Hotelier Roland Ballner ist seit 35 Jahren in der Branche. Mittlerweile ist er es leid, sich auf ...
Wien
Drama um kleinen Luka: Mutter legt Alko-Beichte ab
118.171 mal gelesen
Der erst neun Monate alte Bub wurde vergangenen Donnerstag von den Eltern am Wienerberg im ...
Außenpolitik
Russische Drohnen: Polen trommelt NATO zusammen
1753 mal kommentiert
Polens Regierungschef Donald Tusk ruft nach dem Abschuss russischer Kampfdrohnen die ...
Ausland
Polens Luftwaffe schießt russische Kampfdrohnen ab
1572 mal kommentiert
Außenpolitik
Russen-Diplomat: „Drohnen kamen aus der Ukraine“
1319 mal kommentiert
Die polnische Armee ist nach den Drohnenabschüssen in Alarmbereitschaft. 
Mehr Wirtschaft
Alarmierende Studie
Überwachung per KI: „Kann Arbeit zur Hölle machen“
Krone Plus Logo
Hoffnung in Aflenz
Verkauf in Sicht: Pierer bestätigt Skigebiets-Deal
EU sucht Befreiung
Warum Google & Co. für Europa gefährlich sind
Krone Plus Logo
Winzer steuern gegen
Sinkende Absätze und Kampf gegen die Rebzikade
Vor den Verhandlungen
Nulllohnrunden als Drohkulisse für die Beamten
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf