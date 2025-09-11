Überwachung per KI: „Kann Arbeit zur Hölle machen“

Algorithmen machen der Untersuchung zufolge nicht nur eine rigide Kontrolle möglich, sondern „optimieren“ teilweise mehrmals täglich Einsatzpläne, wo sie „wirklichkeitsfremde Vorgaben“ machen würden, ohne die tatsächlichen Bedingungen zu kennen, so Christl. „Für die Beschäftigten wirken diese Entscheidungen oft willkürlich, weil unklar bleibt, auf welcher Grundlage sie getroffen werden.“ Das beeinträchtige die Vorhersehbarkeit der Arbeitsplanung massiv und könne dazu führen, dass sich Arbeit in die unbezahlte Freizeit verlagert.