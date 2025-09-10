Immer mehr junge Schulkinder brauchen Nachhilfe

Eltern zahlen 720 Euro im Jahr

Dabei werden die Nachhilfeschüler nicht nur mehr, sondern scheinbar auch immer jünger. Die Gefahr, sitzen zu bleiben, betrifft zunehmend auch die Kleineren: „Mittlerweile sind hier bei uns rund 30% der Kinder noch in der Unterstufe.“ Um das zu verhindern, geht einiges an Geld drauf: Ungefähr 720 Euro müssen Eltern in Oberösterreich pro Jahr ausgeben, um ihren Kindern die benötigte Hilfe ermöglichen zu können.