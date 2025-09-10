Einbruchserie in vier Bundesländern: Trio in Haft

Zwei Tatverdächtige geständig

Der 30-Jährige wurde Mitte April in Fischamend (Bezirk Bruck a.d. Leitha) festgenommen. In Zusammenarbeit mit dem Landeskriminalamt Niederösterreich wurden auch die beiden anderen Beschuldigten ausgeforscht. Der 29-Jährige befand sich den Angaben vom Mittwoch zufolge bereits in der Justizanstalt Eisenstadt in Haft. Für den Jüngsten aus dem Trio, gegen den ein Europäischer Haftbefehl erlassen worden war, klickten am vergangenen Freitag in seiner Heimat die Handschellen. Die beiden anderen Männer waren bei Einvernahmen in der Justizanstalt Korneuburg zu sämtlichen Fakten geständig, teilte die Landespolizeidirektion mit.