Mit 1,64 Promille

Alko-Lenker (64) krachte mit Auto in Gastgarten

Oberösterreich
11.09.2025 07:00
(Bild: Rojsek-Wiedergut Uta)

Der Durst nach promillehaltigen Getränken war offenbar übermächtig. Ein 64-Jähriger setzte sich am Mittwochnachmittag stark illuminiert ans Steuer seines Autos und konnte dieses auf seiner Fahrt dann nicht unter Kontrolle halten. Er krachte in einen Gastgarten in Oberösterreich und beging dann auch noch Fahrerflucht.

Ein 64-Jähriger aus Weyer lenkte am Mittwoch gegen 15:30 Uhr sein Auto entlang der Weyerer Gemeindestraße Richtung Gaflenz. Am Marktplatz seiner Heimatgemeinde kam er rechts von der Fahrbahn ab und krachte mit dem Wagen gegen den Gastgarten eines dortigen Gebäudes. Verletzt wurde dabei glücklicherweise niemand. 

Fahrerflucht
Der Gastgarten war durch den Unfall schwer beschädigt. Doch anstatt die Polizei zu verständigen, setzte der Lenker seinen Wagen zurück und beging Fahrerflucht.

Zeugen hatten den alkoholisierten Mann gesehen, wie er Fahrerflucht beging.
Zeugen hatten den alkoholisierten Mann gesehen, wie er Fahrerflucht beging.(Bild: Wallner Hannes)

Polizisten der Polizeiinspektion Weyer konnten den Mann dank Zeugenaussagen aber rasch ausforschen. Ein durchgeführter Alkotest verlief positiv: Der Einheimische hatte 1,64 Promille intus.

Führerschein ist weg
Dem 64-Jährigen wurde der Führerschein sowohl physisch als auch digital vorläufig abgenommen. Er wird bei der Bezirkshauptmannschaft Steyr-Land mehrfach angezeigt.

