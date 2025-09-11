Alko-Lenker (64) krachte mit Auto in Gastgarten

Der Durst nach promillehaltigen Getränken war offenbar übermächtig. Ein 64-Jähriger setzte sich am Mittwochnachmittag stark illuminiert ans Steuer seines Autos und konnte dieses auf seiner Fahrt dann nicht unter Kontrolle halten. Er krachte in einen Gastgarten in Oberösterreich und beging dann auch noch Fahrerflucht.