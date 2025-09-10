Warum die Stadt eine Sonderschule im Süden baut

Zahl der Volksschüler wird wieder sinken

Während die Zahl der Volksschüler nach einem kurzen Anstieg zunächst leicht sinken und bis 2032 um rund 3,8 Prozent zurückgehen dürfte, ist danach wieder mit einem moderaten Zuwachs zu rechnen. Stabil bleibt die Zahl damit insgesamt bei etwa 7500 Kindern. Deutlich dynamischer entwickeln sich die Mittelschulen: Seit 2021/22 sind die Schülerzahlen hier bereits um mehr als elf Prozent gestiegen, und bis 2035 wird ein weiteres Plus von rund 190 Kindern erwartet.