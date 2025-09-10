Sex im Schweinestall? Vorwürfe an Gefängniswärter

Nicht der einzige Vorwurf

Der 39-Jährige steht im Verdacht, im Herbst 2024 mit einer 32-jährigen Insassin im Schweinestall eines Bauernhofs, in dem Untergebrachte mithelfen dürfen, Geschlechtsverkehr ausgeübt zu haben. Im April 2023 soll der Wachebeamte außerdem eine 26-Jährige geküsst und beim Duschen nackt gesehen haben. Ihr habe er gedroht, wenn sie das anzeigen würde, würde ihr ohnedies niemand glauben und sie käme nie mehr raus aus der Anstalt.