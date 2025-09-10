Familie bei Radlurlaub auf Ostsee-Insel verletzt

Freundin erlitt einen Schock

Eine 24-jährige Freundin der Familie, die ebenfalls mit dem Rad unterwegs war, erlitt einen Schock, wie die Polizei mitteilte. Alle vier leben in Oberösterreich, so die Polizeisprecherin in Stralsund. Warum der 56-jährige Autofahrer, der aus Nordrhein-Westfalen stammt, auf den Radweg geriet, war laut Polizei noch unklar. Alkohol war den Angaben zufolge nicht im Spiel. Der Unfall ereignete sich am Dienstag gegen 13 Uhr.