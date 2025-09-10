Polizei fand Auto in Graben: Der Lenker war tot
Bei Umfahrung
Große Aufregung in Peilstein im Oberen Mühlviertel: Am Mittwoch wurde gegen 13 Uhr von der Polizei ein Auto entdeckt, das im Graben stand. Als Rettung und Feuerwehr anrückten, um den Lenker zu bergen, stellte sich heraus, dass jede Hilfe zu spät kam.
Die Unfallstelle ist zwischen Oepping und Diendorf. Laut ersten Meldungen dürfte der tödliche Unfall erst Stunden später entdeckt worden sein. Das Auto war nahezu im Unterholz verschwunden. Bei dem Toten soll es sich um einen Ausländer handeln.
