Frauen sollen bei FACC Fachkräftemangel lösen

400 verschiedene Arbeitszeitmodelle

Um das zu schaffen – bzw. „um das Potenzial des Arbeitsmarktes voll auszuschöpfen“, wie es FACC-Personalchefin Martina Hamedinger nennt – sollen gezielt Mitarbeiterinnen rekrutiert werden. Dafür hat das Luftfahrtunternehmen ein betriebliches Frauennetzwerk gegründet, bietet aber auch 400 verschiedene Arbeitszeitmodelle und quasi ein Eltern-Schichtmodell an: „Die Mütter sind zum Beispiel in der Vormittagsschicht, die Väter arbeiten dann am Nachmittag“, erklärt Hamedinger. So entsteht keine Lücke in der Kinderbetreuung.