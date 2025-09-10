Der Linzer FP-Sicherheitsstadtrat Michale Raml fordert hunderrt zusätzliche Gesetzeshüter für die Landeshauptstadt, Polizei-Chef Pilsl kontert mit einer Aufzählung all jener Veränderungen unter seiner Ägidie, die Linz sicherer gemacht haben sollen: „2021 wurden die Bereitschaftseinheit und die Schnelle Interventionsgruppe mit neuen Planstellen ins Leben gerufen. Vor allem die Bereitschaftseinheit wird für Streifendienst und Schwerpunktaktion in Linz und Wels und im Raum dazwischen eingesetzt und verstärkt damit sichtbar die Polizeibeamten in den beiden größten Städten Oberösterreichs.“

Zusatzkräfte nicht am Planstellenkonto sichtbar

Durch die Reform des Staatsschutzes sei auch dort personell aufgestockt worden, zusätzlich gebe es für Großeinsätzen wie Fußballspiele die Einsatzeinheit. Diese Einheiten fallen – wie beispielweise auch die Diensthundeinspektion Linz – nicht auf das Planstellenkonto des Linzer Stadtpolizeikommandos, so PIlsl.