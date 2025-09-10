Klage gegen zwei rechte Medien in Oberösterreich

„RTV und Info-Direkt, die beiden rechten oberösterreichischen Medienplattformen, die bekanntermaßen dem FPÖ-Netzwerk entstammen, werden sich demnächst vor Gericht verantworten müssen“, sagt Sebastian Bohrn Mena gegenüber der „Krone“. Er wirft den beiden Medien eine „erbarmungslose Kampagne“ gegen sich und seine Frau Veronika vor – und zwar aus Rache. Denn zuvor hatte das Ehepaar ein Verfahren gegen die FPÖ Wien und Steiermark angestrengt. „Wir haben es gewagt, die FPÖ dafür zur Verantwortung zu ziehen, dass Gewaltaufrufe, Drohungen und Beleidigungen auf reichweitenstarken Profilen wie jenem des steirischen Landeshauptmanns Kunasek oder des Wiener FPÖ-Chefs Nepp verbreitet wurden.“