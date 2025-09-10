Neue Verpackung macht älteste Torte der Welt wild

„Wildnis in der Stadt“ nennt Sun ihr Werk, das den Kontrast zwischen Industrie und Natur in Linz ins Bild setzt. Auf dem Deckel blickt eine Frau hoffnungsvoll einer schwebenden Discokugel entgegen, über ihr erscheint ein Stück Linzer Torte wie eine Vision. Daneben fließt die Donau, ein Turmfalke und ein Fuchs deuten auf die stille Präsenz der Natur hin. Selbst der Hochofen hat seinen Platz – in einer feinen Bleistiftzeichnung. „Diese Arbeit ist meine persönliche Hommage an Linz – eine Stadt voller Gegensätze, voller Geschichten, voller Leben“, erklärt die Künstlerin.