Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Opfer sogar gefilmt

Kind im Wald gequält: Mädchen-Bande vor Gericht

Oberösterreich
11.09.2025 06:00
Die Mädchen sollen ihre Untaten auch noch gefilmt und die Videos weitergeschickt haben.
Die Mädchen sollen ihre Untaten auch noch gefilmt und die Videos weitergeschickt haben.(Bild: motortion - stock.adobe.com)

Grausam, pervers – anders lassen sich die mutmaßlichen Taten eines Mädchen-Quintetts aus Oberösterreich kaum beschreiben. Die teils noch keine 14 Jahre alten Verdächtigen sollen ein anderes Mädchen gedemütigt und gefoltert – und das alles auch noch gefilmt haben. Drei von ihnen sowie eine mutmaßliche Mitwisserin müssen sich jetzt vor Gericht verantworten.

0 Kommentare

Wie kann man nur so grausam sein? Ein Mädchen-Quintett soll in Leonstein in Oberösterreich das Opfer in einen Wald gelockt und dort zunächst auf das Mädchen eingeschlagen haben. Damit startete aber erst ein mehr als einstündiges Martyrium, das teilweise auch auf Video festgehalten wurde.

Das Opfer, ebenfalls aus jener Einrichtung, in der die anderen Mädchen lebten, musste sich laut Anklage entkleiden, wurde in die Genitalien getreten. Das Kind musste außerdem das Handy abgeben und wurde mehrmals mit dem Abstechen bedroht – zur Untermauerung der Drohung soll eine der Verdächtigen eine Schere in der Hand gehabt haben.

Erniedrigende Aufnahmen
Doch das war noch lange nicht alles. Das Opfer musste sich niederknien, um Verzeihung bitten, bellen wie ein Hund – damit es seine Schuhe wiederbekam – und auch noch andere erniedrigende Tätigkeiten ausführen. Auch angespuckt hätten die Verdächtigen ihr Opfer. Dabei wurde es auch immer wieder mit einem Handy gefilmt, ebenso wurden intime Aufnahmen gemacht. Diese Dateien ließ sich dann eine 14-Jährige schicken, die bei der Tat selbst gar nicht anwesend war.

Doch den fünf Verdächtigen – zwei davon noch unmündig, die mutmaßliche Haupttäterin gerade einmal 14 Jahre alt, die älteste 15 – reichte es noch nicht. Sie verlangten von der misshandelten Mitbewohnerin, dass sie sich von ihrem Freund trennen müsse und künftig die Hausaufgaben für andere machen solle. Und natürlich dürfe sie niemandem vom Übergriff erzählen.

Lesen Sie auch:
Symbolbild
Krone Plus Logo
Es ging um 100 Euro
15-Jährige wegen eines Mordversuchs vor Gericht
08.09.2025
In Linzer Schule
14-Jährige hetzt Schlägertrupps auf Mitschüler
30.06.2025
Schwere Vorwürfe in OÖ
Schüler mussten Schuhe küssen und niederknien
19.12.2024

Vier Mädchen auf der Anklagebank
Schließlich wurde der Übergriff bekannt. Alle mutmaßlichen Täterinnen wurden vom Opfer räumlich getrennt. Die vier strafmündigen Beschuldigten müssen sich nun am Landesgericht Steyr wegen Erpressung, schwerer Körperverletzung, Verbreitung von „bildlichem sexual bezogenem Kindesmissbrauchsmaterial“ verantworten.

Porträt von Markus Schütz
Markus Schütz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Vier Menschen sollen beim Einsturz dieses mehrstöckigen Gebäudes ums Leben gekommen sein.
Hauseinsturz, Chaos
Überschwemmungen: Mehrere Tote auf Bali
Das Kopftuchverbot für Kinder unter 14 Jahren an Schulen geht nun in die Begutachtungsphase.
Strafdrohung inklusive
Kopftuchverbot für Kinder kommt – und soll bleiben
Dirndl, Tracht und Gaudi – es geht wieder los! Am 25. September öffnet Österreichs größtes ...
„Das Leben is a Fest!“
380.000 Besucher auf Wiener Kaiser Wiesn erwartet
Der Apfelstrudel wurde dem „Stern von Karlovac“, einer historischen Festung, nachempfunden.
Back-Rekord
Längster Apfelstrudel der Welt kommt aus Kroatien
Zunächst gaben sich vor allem über Wien die Wolken als Spielverderber – aber schließlich konnte ...
Weltweites Spektakel
Die schönsten Fotos der totalen Mondfinsternis
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Millionenauftrag ging an Ehemann von Ex-Ministerin
179.301 mal gelesen
Wien
Drama um kleinen Luka: Mutter legt Alko-Beichte ab
115.771 mal gelesen
Der erst neun Monate alte Bub wurde vergangenen Donnerstag von den Eltern am Wienerberg im ...
Royals
Aufregung um Ohrringe von Prinzessin Gabriella
97.559 mal gelesen
Am Sonntag nahm Fürstin Charlene mit ihren Zwillingen Jacques und Gabriella am traditionellen ...
Innenpolitik
Wenn Herbert Kickl über Verrat spricht
2215 mal kommentiert
Bei Klaus Webhofer gab FPÖ-Chef Herbert Kickl sein Comeback in die Medien.
Außenpolitik
Russische Drohnen: Polen trommelt NATO zusammen
1732 mal kommentiert
Polens Regierungschef Donald Tusk ruft nach dem Abschuss russischer Kampfdrohnen die ...
Ausland
Polens Luftwaffe schießt russische Kampfdrohnen ab
1571 mal kommentiert
Mehr Oberösterreich
Opfer sogar gefilmt
Kind im Wald gequält: Mädchen-Bande vor Gericht
13 Stunden nach Unfall
Straßenarbeiter fanden toten Lenker (45) im Wald
Krone Plus Logo
Neuer Caritas-Chef:
„Bei Bedürftigkeit spielt auch Scham eine Rolle“
Nach langem Streit
Schwiegervater nahm 30-Jährigen auf Motorhaube mit
Luftfahrt-Industrie
Frauen sollen bei FACC Fachkräftemangel lösen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf