Kind im Wald gequält: Mädchen-Bande vor Gericht

Das Opfer, ebenfalls aus jener Einrichtung, in der die anderen Mädchen lebten, musste sich laut Anklage entkleiden, wurde in die Genitalien getreten. Das Kind musste außerdem das Handy abgeben und wurde mehrmals mit dem Abstechen bedroht – zur Untermauerung der Drohung soll eine der Verdächtigen eine Schere in der Hand gehabt haben.

Erniedrigende Aufnahmen

Doch das war noch lange nicht alles. Das Opfer musste sich niederknien, um Verzeihung bitten, bellen wie ein Hund – damit es seine Schuhe wiederbekam – und auch noch andere erniedrigende Tätigkeiten ausführen. Auch angespuckt hätten die Verdächtigen ihr Opfer. Dabei wurde es auch immer wieder mit einem Handy gefilmt, ebenso wurden intime Aufnahmen gemacht. Diese Dateien ließ sich dann eine 14-Jährige schicken, die bei der Tat selbst gar nicht anwesend war.