Einbrecher brach dort ein, wo er gearbeitet hatte

Ein vorerst unbekannter Täter brach am 12. Februar 2025 gegen 5.30 Uhr früh in Langenstein in ein Wohnhaus ein. Der Gauner durchsuchte das Haus vom Obergeschoss bis in den Keller nach Wertgegenständen. Einen Tresor schnitt der Täter mit einer Flex gewaltsam auf und räumte diesen leer.



Nationale Festnahmeanordnung

Das Landeskriminalamt OÖ konnte den Kriminellen, ein 29-jähriger Kosovare, ausgeforschen. Ihm konnte auch ein weiterer Wohnhauseinbruch in Perg im Dezember 2024 zugeordnet werden. Bei den beiden Einbrüchen erbeutete der 29-Jährige Schmuck und Bargeld. Da sich der Verdächtige zwischenzeitlich bereits in seine Heimat abgesetzt hatte, wurde durch die Staatsanwaltschaft Linz eine nationale Festnahmeanordnung erwirkt.