Endlich erwischt

Einbrecher brach dort ein, wo er gearbeitet hatte

Oberösterreich
10.09.2025 14:46
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

Er brach dort ein, wo er zuvor gearbeitet hatte: Bei der Einreise nach Österreich wurde ein Kosovare (29) erwischt, der im Bezirk Perg in zwei Wohnhäuser eingebrochen haben soll, einmal sogar einen Tresor aufgeflext haben soll.

Ein vorerst unbekannter Täter brach am 12. Februar 2025 gegen 5.30 Uhr früh in Langenstein in ein Wohnhaus ein. Der Gauner durchsuchte das Haus vom Obergeschoss bis in den Keller nach Wertgegenständen. Einen Tresor schnitt der Täter mit einer Flex gewaltsam auf und räumte diesen leer.

Nationale Festnahmeanordnung
Das Landeskriminalamt OÖ konnte den Kriminellen, ein 29-jähriger Kosovare, ausgeforschen. Ihm konnte auch ein weiterer Wohnhauseinbruch in Perg im Dezember 2024 zugeordnet werden. Bei den beiden Einbrüchen erbeutete der 29-Jährige Schmuck und Bargeld. Da sich der Verdächtige zwischenzeitlich bereits in seine Heimat abgesetzt hatte, wurde durch die Staatsanwaltschaft Linz eine nationale Festnahmeanordnung erwirkt.

Am 4. September erwischt
Am 4. September 2025 konnte der Kosovare bei seiner Einreise nach Österreich festgenommen werden. Bei der Einvernahme zeigte sich der Verdächtige teilweise geständig. Zudem konnte bei weiteren Ermittlungen festgestellt werden, dass der Verdächtige zuvor an den Tatorten Arbeiten durchgeführt und dabei offenbar die Wohnhäuser ausspioniert hatte.
Der Mann wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Linz in die Justizanstalt Linz eingeliefert.

