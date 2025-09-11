Schuldlos im Visier von Justiz und Geldeintreibern

Schwachstelle in der Bürokratie

Den Tiroler kostete es jedes Mal viel Aufwand, Ärger und Mühe, das Schlimmste abzuwenden. Doch warum geriet er eigentlich ins Visier der Geldeintreiber? Die Antwort ist simpel und offenbart Schwachstellen in der österreichischen Bürokratie. Der unbescholtene Bürger wurde schlicht mit einem Namensvetter aus einem anderen Bundesland verwechselt, der just am selben Tag geboren ist und offenkundig eine sehr schlechte Zahlungsmoral hat. Besonders ärgerlich: Der Tiroler trägt seinen Allerwelts-Nachnamen schon seit Jahren nicht mehr. Doch immer noch landen für andere bestimmte Mahnungen bei ihm.