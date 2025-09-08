Aufmerksamkeit der Autofahrer besonders gefragt

Eine weitere Maßnahme ist so simpel wie effektiv: Temporeduktion. Bei Tempo 30 verkürzt sich der Anhalteweg (Reaktionsweg plus Bremsweg) im Vergleich zu Tempo 50 auf die Hälfte. Erinnern will Jaschinsky Autofahrer auch daran, dass der unsichtbare Schutzweg für Kinder seit Jahren in der Straßenverkehrsordnung verankert ist. Das bedeutet: Einem Kind, das die Straße überqueren will, ist das immer zu ermöglichen, auch wenn es sich dabei nicht auf einem Zebrastreifen befindet. So kann jeder Autolenker etwas zur Sicherheit von Kindern beitragen.