Symphonikerplatz wurde zu „Betonschatz“ gewählt

In Vorarlberg wurde der Symphonikerplatz in Bregenz zum unerwünschten „Betonschatz“ gekürt. „Die grauen Gewinnerplätze zeigen deutlich: Hier braucht es dringend mehr Bäume, Sträucher und Blühwiesen“, sagte Greenpeace-Bodenschutzexpertin Melanie Ebner zu den ausgezeichneten Locations. Auch der Leutbühelplatz in Bregenz und der Marktplatz in Dornbirn waren nominiert, der Symphonikerplatz aber „überzeugte“ die Experten dann wegen der großen, komplett versiegelten Fläche, die bis zum Ufer des Bodensees reicht und wegen der fehlenden Begrünung.