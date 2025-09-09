Wälder-Teams im Gleichschritt am Weg nach oben

Birgfellner-Ausfall schmerzt

Bei Gegner Riefensberg hat man sich einen solchen Erfolgslauf nicht erwartet: „Wir spielen jetzt vorne mit. Das ist eine schöne Momentaufnahme. Aber im Fußball kann es ganz schnell wieder in die andere Richtung gehen“, warnt Trainer Dominik Helbock. Der die Vorderwälder bereits im vierten Jahr trainiert, vor übertriebener Euphorie. Die Riefensberger knabbern zudem schon sehr früh an einem verletzungsbedingten Ausfall: Routinier Julian Birgfellner wird in der Herbstsaison nicht mehr zur Verfügung stehen.