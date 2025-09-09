Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

fan.at spiel der runde

Wälder-Teams im Gleichschritt am Weg nach oben

Vorarlberg
09.09.2025 10:00
Die Riefensberger mussten sich im Spitzenspiel mit einem 1:1-Remis zufrieden geben.
Die Riefensberger mussten sich im Spitzenspiel mit einem 1:1-Remis zufrieden geben.(Bild: FC Riefensberg)

Das 1:1 im Fan.at-Spiel der Runde festigte die Spitzenpositionen der beiden Kontrahenten Riefensberg und Alberschwende in der Vorarlbergliga. Für beide Teams ist der Aufstieg in die Eliteliga aber keine Pflicht. Dagegen wehren, würden sich die Wälder-Teams aber auch nicht.

0 Kommentare

Absteiger Alberschwende konnte sich konsolidieren, hat mit Julian Maldoner, der von den Altacher Amateuren zurückkam, eine wichtige Leitfigur dazu gewonnen. „Wir haben uns nach dem Abstieg schnell wieder erholt. Wir hoffen schon darauf, in der Vorarlbergliga eine gute Figur abzugeben. Ob es am Ende für den Wiederaufstieg reichen wird, werden wir erst sehen“, sagt der sportliche Leiter Michael Weigel.

Den Fokus legen die Wälder auf ihr 1b-Team, das nach dem Aufstieg in die 1. Landesklasse schon wieder eine gute Figur macht. „Das 1b-Team ist die Basis für unsere Zukunft“, meint Weigel, der am Samstag aber auch einen Rückschlag hinnehmen musste: Pascal Berchthold erlitt bei einer Ballaktion einen Kreuzbandriss und fehlt Alberschwende mehrere Monate.

Birgfellner-Ausfall schmerzt
Bei Gegner Riefensberg hat man sich einen solchen Erfolgslauf nicht erwartet: „Wir spielen jetzt vorne mit. Das ist eine schöne Momentaufnahme. Aber im Fußball kann es ganz schnell wieder in die andere Richtung gehen“, warnt Trainer Dominik Helbock. Der die Vorderwälder bereits im vierten Jahr trainiert, vor übertriebener Euphorie. Die Riefensberger knabbern zudem schon sehr früh an einem verletzungsbedingten Ausfall: Routinier Julian Birgfellner wird in der Herbstsaison nicht mehr zur Verfügung stehen.

Porträt von Elred Faisst
Elred Faisst
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
15° / 17°
Symbol einzelne Regenschauer
Bludenz
15° / 20°
Symbol einzelne Regenschauer
Dornbirn
16° / 21°
Symbol starke Regenschauer
Feldkirch
15° / 20°
Symbol einzelne Regenschauer

krone.tv

Der Apfelstrudel wurde dem „Stern von Karlovac“, einer historischen Festung, nachempfunden.
Back-Rekord
Längster Apfelstrudel der Welt kommt aus Kroatien
Zunächst gaben sich vor allem über Wien die Wolken als Spielverderber – aber schließlich konnte ...
Weltweites Spektakel
Die schönsten Fotos der totalen Mondfinsternis
Am Samstagabend ist in Süddeutschland das Dach eines Supermarkts teilweise eingestürzt. Drei ...
Kurz nach Renovierung
Supermarkt-Dach stürzt ein – drei Verletzte
Elch „Emil“ hat in der Nacht auf Sonntag die Westbahnstrecke blockiert und St. Pölten verlassen.
Verließ St. Pölten
Polizei hat derzeit keinen Kontakt zu Elch „Emil“
Flammen schossen aus mehreren Räumlichkeiten des Regierungssitzes.
Tote und Verletzte
Luftangriffe: Regierungssitz in Kiew getroffen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Die schönsten Fotos der totalen Mondfinsternis
385.751 mal gelesen
Zunächst gaben sich vor allem über Wien die Wolken als Spielverderber – aber schließlich konnte ...
Innenpolitik
Millionenauftrag ging an Ehemann von Ex-Ministerin
147.816 mal gelesen
Fußball International
Plötzlich liegen mitten im Spiel alle am Boden
144.367 mal gelesen
Skurrile, aber durchaus ernste Szenen: Spieler legen sich während eines Freundschaftspiels in ...
Innenpolitik
Millionenauftrag ging an Ehemann von Ex-Ministerin
1826 mal kommentiert
Innenpolitik
Kickl: „Habe vielleicht einen Fehler gemacht …“
1638 mal kommentiert
FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl ging im ORF-Sommergespräch auch wieder auf die ÖVP los.
Innenpolitik
Wenn Herbert Kickl über Verrat spricht
1453 mal kommentiert
Bei Klaus Webhofer gab FPÖ-Chef Herbert Kickl sein Comeback in die Medien.
Mehr Vorarlberg
fan.at spiel der runde
Wälder-Teams im Gleichschritt am Weg nach oben
Wiederholt vor Gericht
Vater drohte: „Etwas Schlimmes wird passieren“
Bestzeit im Finale
Liensberger startet mit Podest in Olympiasaison
In Abo-Falle getappt
Pensionist droht Krypto-Club: „… oder sterben!“
Am Schulweg
Aufmerksamkeit der Autofahrer besonders gefragt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf