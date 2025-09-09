Wälder-Teams im Gleichschritt am Weg nach oben

Das 1:1 im Fan.at-Spiel der Runde festigte die Spitzenpositionen der beiden Kontrahenten Riefensberg und Alberschwende in der Vorarlbergliga. Für beide Teams ist der Aufstieg in die Eliteliga aber keine Pflicht. Dagegen wehren, würden sich die Wälder-Teams aber auch nicht.
Absteiger Alberschwende konnte sich konsolidieren, hat mit Julian Maldoner, der von den Altacher Amateuren zurückkam, eine wichtige Leitfigur dazu gewonnen. „Wir haben uns nach dem Abstieg schnell wieder erholt. Wir hoffen schon darauf, in der Vorarlbergliga eine gute Figur abzugeben. Ob es am Ende für den Wiederaufstieg reichen wird, werden wir erst sehen“, sagt der sportliche Leiter Michael Weigel.
Den Fokus legen die Wälder auf ihr 1b-Team, das nach dem Aufstieg in die 1. Landesklasse schon wieder eine gute Figur macht. „Das 1b-Team ist die Basis für unsere Zukunft“, meint Weigel, der am Samstag aber auch einen Rückschlag hinnehmen musste: Pascal Berchthold erlitt bei einer Ballaktion einen Kreuzbandriss und fehlt Alberschwende mehrere Monate.
Birgfellner-Ausfall schmerzt
Bei Gegner Riefensberg hat man sich einen solchen Erfolgslauf nicht erwartet: „Wir spielen jetzt vorne mit. Das ist eine schöne Momentaufnahme. Aber im Fußball kann es ganz schnell wieder in die andere Richtung gehen“, warnt Trainer Dominik Helbock. Der die Vorderwälder bereits im vierten Jahr trainiert, vor übertriebener Euphorie. Die Riefensberger knabbern zudem schon sehr früh an einem verletzungsbedingten Ausfall: Routinier Julian Birgfellner wird in der Herbstsaison nicht mehr zur Verfügung stehen.
