Pensionist droht Krypto-Club: „… oder sterben!“

Entschlossen betritt der rüstige Pensionist den Verhandlungssaal. Dass er sich mit dem inhaltlichen Schreiben einer Straftat schuldig gemacht hat, kann der Angeklagte nicht verstehen. „Die hatten einfach einen Mitgliedsbeitrag in Höhe von 199 Euro von meinem Konto abgebucht. Das, obwohl ich nur eine gratis Testversion genutzt hatte.“ Damals schreibt er dem Verfügungsberechtigten des digitalen Krypto-Clubs kurz und unmissverständlich: „Zurückzahlen, oder Sie werden sterben!“ Der rüstige Pensionist wird daraufhin wegen Nötigung angezeigt.