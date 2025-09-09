Das Future Team als wichtiger Altacher Baustein

Eine „Buberltruppe“ sorgt für Aufsehen im Ländle-Fußball. Das Altacher Future Team ist in der Vorsaison in der 5. Landesklasse Oberland in den Meisterschaftsbetrieb eingestiegen. Und hat in den 18 Ligaspielen 17 Siege erreicht, nur einmal Remis gespielt – beim allersten Auftritt auswärts gegen den FC Beschling.
Auch nach dem Aufstieg in die 4. Landesklasse geht der Erfolgsrun weiter: Vier Spiele – vier Siege. Wie verlieren geht, weiß die Truppe von Daniel Metzler nach 22 Spielen noch immer nicht. „Wir haben im Vorjahr fast die komplette U18-Mannschaft in das Future Team hinaufgezogen. Da sind mehrere Ideen dahinter: Zum einen sollen junge Spieler, die nicht in der Akademie ausgebildet wurden, in dieser Mannschaft den Erwachsenen-Fußball kennenlernen. Zum anderen ist es für Altach wichtig, dass unsere jungen Mitglieder im Sport dabei bleiben. Wenn sie sportlich den Weg in höhere Ligen nicht schaffen, werden sie später oft wichtige Vereinsmitglieder“, sagt Vorstandsmitglied Christoph Begle.
Der Finanzreferent des Bundesligisten weiß, wovon er spricht: Er selbst ist seit vielen Jahren Trainer der 1b-Mannschaft, die eine ebenfalls wichtige Funktion in der Entwicklung des Bundesligisten einnimmt.
Kommentare
