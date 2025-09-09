Suizidzahlen in Vorarlberg weiterhin im Steigen

Thema auf allen Ebenen angehen

Als besonders gravierenden gesellschaftlichen Faktor sieht er die „soziale und emotionale Vereinsamung der Menschen trotz digitaler Verbundenheit“. Besorgt äußerten sich die Autoren außerdem über den zunehmenden Mangel an Pflegepersonal und psychiatrischen Angeboten. Zudem lasse das derzeitige Unterbringungsgesetz in vielen Fällen eine längere stationäre Behandlung von suizidalen Personen nicht mehr zu, weshalb Betroffene häufig gegen ärztlichen Rat nach nur kurzer Zeit entlassen werden müssen. Die Experten hoffen auf einen „antisuizidalen Ruck“ im Land, um das Thema auf allen Ebenen anzugehen.