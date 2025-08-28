Darum drohen Grüne mit Kontroll- und U-Ausschuss

Der Kontrollausschuss muss gemäß Geschäftsordnung des Landtags innerhalb von drei Wochen ab dem Einlangen des Antrages einberufen werden. Darüber hinaus bereiten die Zuständigen der Oppositionsparteien einen gemeinsamen Landtagsantrag zur Causa vor. Einen U-Ausschuss schloss Hammerer nicht aus, man gehe aber „Schritt für Schritt“ vor. „Wir werden alles in unserer Macht stehende tun, um das aufzuklären“, versicherte sie. Bisher hätten Betroffene noch nicht einmal eine Entschuldigung erhalten.