Große Verdienstzeichen für fünf Alt-Bürgermeister

„Die langjährige Arbeit und das unermüdliche Engagement dieser Bürgermeister haben nicht nur das Leben der Menschen in ihren Gemeinden bereichert und entscheidend verbessert, sondern auch die regionale Zusammenarbeit gestärkt und innovative Projekte vorangetrieben“, lobte Landeshauptmann Markus Wallner die Arbeit der fünf Bürgermeister bei der Verleihung der Großen Verdienstzeichen.