Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zehn Mitarbeiter

Neue Stelle für Bürokratieabbau in Vorarlberg

Vorarlberg
09.09.2025 17:10
Im Landhaus Bregenz soll künftig Bürokratie abgebaut werden.
Im Landhaus Bregenz soll künftig Bürokratie abgebaut werden.(Bild: Shourot Maurice)

Der Ruf nach einem Abbau von Bürokratie hat in Vorarlberg nun konkrete Folgen: Am Dienstag informierte Landeshauptmann Markus Wallner, dass eine eigene neue Abteilung dafür eingerichtet worden ist.  

0 Kommentare

Im Amt der Vorarlberger Landesregierung wird nun wie angekündigt eine Anlaufstelle für Bürokratieabbau eingerichtet. Bürger und Betriebe können sich an diese wenden. Für die Schaffung einer entsprechenden neuen Stabsstelle, die die Regierung am Dienstag einstimmig beschlossen hat, werde kein zusätzliches Budget gebraucht, teilte Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) in einem Pressegespräch mit. Der Abbau von Überregulierungen ist im Regierungsprogramm als Ziel festgeschrieben.

Idealerweise soll die Anlaufstelle noch dieses Jahr in Betrieb gehen, sagte Wallner. Die Schaffung der neuen Abteilung für Bürokratieabbau werde umgehend in Angriff genommen, eine Ausschreibung für einen neuen Mitarbeiter wurde am Dienstag bereits veröffentlicht. Neue Stellen wurden für die Abteilung keine geschaffen, die Posten der insgesamt zehn Mitarbeiter entstehen durch interne Umstrukturierungen.

Zwei dieser Mitarbeiter sind speziell mit der Aufgabe betraut, online oder telefonisch Anliegen von Bürgern oder Betrieben entgegenzunehmen. Diese werden dann analysiert: Handelt es sich um einen Einzelfall oder ein strukturelles Problem? Inwiefern fällt das Problem in den Handlungsbereich des Landes? Dann sollen mit den entsprechenden Abteilungen Lösungen gefunden werden.

Standort soll gestärkt werden
Ziel des Abbaus unnötiger Bürokratie sei es, den Wirtschaftsstandort zu stärken und den Wohlstand zu sichern, so der Landeshauptmann. Zu den ersten Themen würden Raumplanung, Baurecht und Grundverkehr gehören. Bevor die neue Abteilung ihre Arbeit aufnimmt, soll mit Stakeholdern wie Wirtschaftskammer und Sozialpartnern ein Bild vom Ist-Zustand erarbeitet werden. Auch ein Bürgerrat ist geplant, eine politische Steuerungsgruppe vorgesehen.

Dass die Einrichtung der bereits vergangenen Herbst angekündigten Stelle länger gedauert habe, liege daran, dass es sich nun nicht nur um eine Anlaufstelle, sondern um eine ganze dazugehörende Stabsabteilung handle, das Thema also umfassender angegangen werde, erklärte Wallner.

Porträt von Vorarlberg-Krone
Vorarlberg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
15° / 16°
Symbol bedeckt
Bludenz
15° / 18°
Symbol Regen
Dornbirn
16° / 19°
Symbol Regen
Feldkirch
15° / 19°
Symbol leichter Regen

krone.tv

Dirndl, Tracht und Gaudi – es geht wieder los! Am 25. September öffnet Österreichs größtes ...
„Das Leben is a Fest!“
380.000 Besucher auf Wiener Kaiser Wiesn erwartet
Der Apfelstrudel wurde dem „Stern von Karlovac“, einer historischen Festung, nachempfunden.
Back-Rekord
Längster Apfelstrudel der Welt kommt aus Kroatien
Zunächst gaben sich vor allem über Wien die Wolken als Spielverderber – aber schließlich konnte ...
Weltweites Spektakel
Die schönsten Fotos der totalen Mondfinsternis
Am Samstagabend ist in Süddeutschland das Dach eines Supermarkts teilweise eingestürzt. Drei ...
Kurz nach Renovierung
Supermarkt-Dach stürzt ein – drei Verletzte
Elch „Emil“ hat in der Nacht auf Sonntag die Westbahnstrecke blockiert und St. Pölten verlassen.
Verließ St. Pölten
Polizei hat derzeit keinen Kontakt zu Elch „Emil“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Die schönsten Fotos der totalen Mondfinsternis
386.828 mal gelesen
Zunächst gaben sich vor allem über Wien die Wolken als Spielverderber – aber schließlich konnte ...
Innenpolitik
Millionenauftrag ging an Ehemann von Ex-Ministerin
159.851 mal gelesen
Wien
Wien: Neun Monate altes Baby bei Teich abgelegt
121.497 mal gelesen
Der Bub wurde nahe dem Teich im beliebten Naherholungsgebiet Wienerberg entdeckt (Archivbild). ...
Innenpolitik
Wenn Herbert Kickl über Verrat spricht
2175 mal kommentiert
Bei Klaus Webhofer gab FPÖ-Chef Herbert Kickl sein Comeback in die Medien.
Innenpolitik
Millionenauftrag ging an Ehemann von Ex-Ministerin
1873 mal kommentiert
Innenpolitik
Kickl: „Habe vielleicht einen Fehler gemacht …“
1729 mal kommentiert
FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl ging im ORF-Sommergespräch auch wieder auf die ÖVP los.
Mehr Vorarlberg
Zehn Mitarbeiter
Neue Stelle für Bürokratieabbau in Vorarlberg
Negativ-Trend
Suizidzahlen in Vorarlberg weiterhin im Steigen
Motivierter Nachwuchs
Das Future Team als wichtiger Altacher Baustein
Bregenz
Symphonikerplatz wurde zu „Betonschatz“ gewählt
95-Mio-Euro-Sanierung
Vermuntwerk liefert künftig 286 Gigawattstunden
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf